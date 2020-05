Serviceplan strafft Markenportfolio

Weiters werden in Zukunft alle Agentur mit einem eigenen Claim auftreten. Serviceplan tritt mit "building best brands" und Plan.Net mit "best in digital life" bereits auf. Mediaplus erhält den Claim "new ideas. better results" und Facit "for better insights". Haller dazu abschließend: "Wir erreichen mit all diesen Maßnahmen neben einem integrierten und einheitlicheren Auftritt vor allem auch eine Stärkung unserer vier großen Agenturmarken." Er erwartet sich dadurch vor allem auf internationaler Ebene einen nachhaltigen Wiedererkennungswert.