Serviceplan steigt ins Sponsoring ein

In dem Geschäftsbereich werden alle Facetten des Sponsoring-Geschäfts - von der Strategie über das Rechtemanagement und die Konzeption bis hin zum Testimonial-Management und zur Umsetzung aller Maßnahmen - abgedeckt.



Krumrey vermarktete unter anderen Muhammad Ali, Maria Riesch, Ottmar Hitzfeld und Uwe Ochsenknecht, war für The Performers, Insideout Ltd. und zuletzt für Talents 360 tätig.



Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, klassifiziert " Sponsoring und die damit verbundene Wertschöpfungskette als internationalen Wachstumsmarkt" und als "Kommunikationstool, dass der nachhaltigen Begeisterung von Menschen für Marken dient".



