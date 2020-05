Serviceplan initiiert Euro-Netzwerk

eu, deDie Tageszeitungen Süddeutsche Zeitung, The Guardian, La Stampa und Le Monde erscheinen am 18. Oktober mit einer Europa-Beilage. Parallel dazu werden in den vier Ländern, die die genannten Tageszeitungen, Kommunikationsaktivitäten initiiert, die das Image der gemeinsamen Währung Euro verbessern sollen. Die Süddeutsche Zeitung wählte die Serviceplan Gruppe als Partner. Deren Grundidee ist, den Euro als netzwerk- und verbindungstiftendes Instrumentarium einzusetzen.