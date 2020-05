Serien-Donnerstag bei Puls 4

Beide Serien laufen bei Puls 4 in Doppelfolge. V-Die Besucher ab 20:15 und Terminator: S.C.C. ab 22:05 Uhr. Beide Serien liefen zuvor bei ProSieben.



Terminator: S.C.C. wurde zu Jahresbeginn 2008 in den USA bei Fox und im Oktober des gleichen Jahres in Deutschland bei Premiere ausgestrahlt. Von der Serie existieren zwei Staffeln mit insgesamt 31 Episoden.



Ebenfalls in zwei Seasons mit 22 Episoden wurde V-Die Besucher produziert. Sie lief in den USA bei ABC im November 2009 und im ProSieben-Programm am 18. Juli 2011 erstmals.



Fortsetzungen der beiden Serien über die jeweils vorhanden zwei Staffeln sind nicht geplant.