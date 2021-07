Serien-Adaption der "Guardians of the Galaxy" geplant

Der Sommer-Blockbuster Hollywoods soll nun auch seinen Weg auf den Fernsehbildschirm finden: Wie der Kanal Disney XD am Freitag (Ortszeit) bei der New Yorker Messe "Comic Con" ankündigte, wird das Science-Fiction-Abenteuer " Guardians of the Galaxy" aus dem Marvel-Comic-Universum als animierte TV-Serie adaptiert.

2015 soll die von Marvel Television produzierte Serie rund um den Außenseiter Peter Quill alias Star-Lord und vier weitere ungewöhnliche Superhelden im Rahmen des "Marvel Universe"-Programmblocks auf "Disney XD" zu sehen sein. Die Filmvorlage von Regisseur James Gunn war diesen Sommer der erfolgreichste Film an den nordamerikanischen Kinokassen und hat weltweit bereits mehr als 600 Millionen US-Dollar eingespielt.