Serie A bei Laola1.tv

Am Samstag, den 2. April macht die Begegnung Brescia Calcio gegen FC Bologna um 18 Uhr den Auftakt. Am darauffolgenden Sonntag steht um 15 Uhr das Match Catania Calcio gegen US Palermo auf TV-Agenda italophiler Fussball-Fans.



Laola1.tv erhöht mit diesen beiden Matches die Zahl des Live-Fussball-Angebots auf neun Spiele pro Meisterschaftsrunde. Karl Wieseneder, Laola1-Geschäftsführer, nennt diese Programmerweiterung einen "Meilenstein für unsere Live-Content-Offensive".



