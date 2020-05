September-Fernsehen

at // Der September brachten den beiden ORF-TV-Programmen gegenüber August leichte Marktanteilsgewinne. ORF 2 legte bei den Zuschauern ab 12 Jahren und über alle Empfangsebenen gerechnet von 23,4 auf 23,9 Prozent und ORF von 13,0 auf 13,6 Prozent zu. RTL und ATV konnte in dem Zeitraum um 0,6 Prozentpunkte und damit am deutlichsten Zuschauerterrain gewinnen. Der RTL-Anteil stieg von 5,6 auf 6,2 und jener von ATV von 3,5 auf 4,1 Prozent. Der ProSieben-Marktanteil stieg von 4,5 auf 4,8 Prozent.