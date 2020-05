Senoners Public Affairs

Darüber hinaus fungiert Senoner als Unternehmenssprecherin und wird in Entscheidungen, die die strategische Unternehmenskommunikation betreffen, eingebunden sein.



Senoner war seit 2008 für die Zürcher Agentur Oehen PR tätig. Ab August 2009 leitete sie die Agentur-Niederlassung in Wien. Zurvor war sie für Man Investments und PR Plus tätig.