Sendeschluß bei Rai Internazionale

Das Medien-Unternehmen dürfte, wie Journalisten und Angestellte in einem Brief an den neuen Premierminister Mario Monti äußerten, wirtschaftlich derart angeschlagen sein, dass bereits eine Schließung zum 31. Dezember 2012 droht. Rai Internazionale würde ein Opfer des auferlegten Sparkurses des Landes werden, da im Rahmen der Budgetkürzungen keine Gelder mehr für den Sendebetrieb zur Verfügung stünden.