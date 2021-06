Selch wechselt zu Blumberry

Gerald Selch gehört ab 1. Mai 2015 der Geschäftsführung von Blumberry an und wirkt als Senior-Partner am weiteren Wachstum der Agentur mit. Lutz Meyer, Gründer von Blumberry bezeichnet Selch eine Journalisten und Medien-Manager mit "großer Erfahrung im Ausbau von Redaktionen, in der Entwicklung von neuen Produkten und Formaten und in der Zuspitzung von Themen."

Selch war zuletzt stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Focus, verließ den Titel im vergangenen Herbst und unmittelbar nach Chefredakteur Jörg Quoos, der am 1. Oktober des vergangenen Jahres von Ulrich Reitz abgelöst wurde. Selch kam von der Bild Zeitung zu Focus, arbeitet eineinhalb Jahre für das Magazin und entschied sich, den Weg den Reitz mit Focus einschlug, nicht mitzugehen.

"Wenn Unternehmen erfolgreich eigene Medien machen wollen, müssen sie die Relevanz- und Qualitätskriterien klassischer Medienhäuser anlegen. Die Zeit der bunten Bildchen ist vorbei", begründet der Medien-Manager den Wechsel in das Content-Marketing-Geschäft und in die Commarco-Gruppe.