Selbstreferenzielle Nischenphänomene

de // Alan Posener, diskursfreudiger Blogger und im Brotberuf Politik- und Gesellschaftskorrespondent der Welt am Sonntag klassifiziert Blogs wie auch Print-Journalismus als "selbstreferenzielles Nischenphänomen". Posener: "Es gibt Zeitungen, die versteht man nicht, wenn man nicht weiß, wer wen in der Redaktion alles hasst und warum." Posener nimmt wie Henryk Broder im Umfeld der derzeit in Berlin stattfindenden Social Media-Konferenz re:publica Stellung zum Spannungsverhältnis Blogs und Print-Journalismus.