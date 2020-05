Seitenblicke-Rob'n'Roll

atDas Seitenblicke-Magazin maßschneidert dem Wiener Opernball in fast schon bewährter Manier ein begleitendes Special, natürlich in Luxus-Ausführung, auf den extravaganten Event-Leib. Und dieses ist verpackt in der 116 Seiten umfassenden De-luxe-Ausgabe.