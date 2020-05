Seitenblicke Magazin vertieft Luxus-Segment

Die Premieren-Ausgabe zeigt auf 124 Seiten und wie Ballorganisatorin Desirée Treichl-Stürgkh erklärt, den "Opernball in einem völlig neuen Licht abseits traditioneller Berichterstattung". So werden Menschen, die zwar nicht kamerascheu sind jedoch in der Regel in deren Schatten für das Gelingen des Events mitverantwortlich sind, gezeigt.



Um dem selbstgesteckten Niveau der Luxus-Definiton gerecht zu werden, wurden Fotografen wie Raphael Just, Ingo Pertramer und Peter Rigaud aufgeboten. Das haptische Erleben des Magazins wird durch Format, Druck und Papiergrammatur untermauert.