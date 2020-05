Seitenblicke Magazin erhöht Specials-Frequenz

Die Seitenblicke Trend Special erscheinen mit 100 Seiten Umfang und wird im Vertrieb zunächst in Kombination mit dem Mutter-Heft an die Abonnenten distribuiert. Danach und zeitversetzt geht dieses Extraheft in den Einzelverkauf und wird um 3,50 Euro verkauft. Wie beim Erstling beträgt die Druckauflage 60.000 Stück. 10.000 Stück gehen an Abonnenten, 35.000 Stück mit dem Mutter-Magazin in den Verkauf sowie 15.000 Stück separat in den separaten Einzelverkauf.



Eine Intention dieser Specials für das Red Bull Media House ist die Schaffung und Etablierung einer definierten und vermarktungsrelevanten Umfeld-Qualität, die auch zur Stärkung und Optimierung der Positionierung der Medienmarke Seitenblicke Magazin dient. Hieran läßt sich wiederum eine Premium-Magazin-Strategie und die Handschrift von Wolfgang Winter, dem General Manager Print im Medienunternehmen, ablesen. Die Specials sollen auch Effekt auf die Verkaufsauflage des Seitenblicke Magazins und auf die künftigen Auflagenkontroll-Zahlen und dadurch wiederum auf die Vermarktung haben.