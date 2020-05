Seitenblicke Magazin durchläuft neuen Optimierungszyklus

Die erfolgten Arbeiten sind darauf ausgerichtet die People- und Style-Kompetenz des Magazins zu untermauern. Dieser Print-Relaunch fällt in die Verantwortung von Herausgeber Karl Abentheuer, den beiden Chefredakteurinnen Waltraud Hable und Ursula Macher sowie der Kreativdirektorin Julia Panagl.



Die Optimierungsarbeiten an Seitenblicke.at - im Juni 2013 wurden das Erscheinungsbild und die Navigation adaptiert - waren diesmal von grundlegender Art. Hierfür legte pjure isobar die Hand an. Die Agentur stattet des Entertainment-Medium mit einem neuen Design aus, das es "klarer, heller und aufgeräumter" macht und entwickelte die Nutzungsvorteile auf der Usability-Ebene weiter. Darüber hinaus wurde Seitenblicke.at technisch in das obligatorische Responsive Design eingebettet.



pilot@media wurde von Winter wiederum mit der Performance-Steigerung des Portals und der Medienmarke in Social-Media-Umfeldern beauftragt. Die Agentur soll die "Reichweite und Sichtbarkeit innerhalb der Networks", wie Winter deren Aufgaben skizziert, weiter steigern.