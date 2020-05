Seiten-Lage

Desaströses Werbejahr 2009

Das zeigt die jetzt von Magazine Publishers of Amercia vorgelegte Auswertung. Titel wie Conde Nast Portfolio oder Country Home verloren mehr als 80 Prozent ihres Anzeigenvolumens. Newsweek muss einen Rückgang von 25,9, Vanity Fair ein Minus um 32,8, Vogue um 31,2 und The Economist um 20,2 Prozent hinnehmen. Es gibt auch positive Nachrichten. People Style Watch konnte um 24,4 Prozent mehr Anzeigenfläche als 2008 verkaufen. Zum Vergleich: In Deutschland sank das Anzeigenseiten-Volumen um 16,25 Prozent.