Seit wann sind das bitte Medien?

usa // Ted McConnell, Procter & Gambles oberster Interactive- und Innovation-Manager, stellt provokante Fragen. Seit wann sind Social Networks Medien? Was um Himmels Willen veranlaßt uns zu glauben etwas Monetarisieren zu müssen, in dem Menschen in einem bestimmten Naheverhältnis zueinander stehen? Für McConnell lassen sich Medien durch die Möglichkeit etwas zu kaufen und zu verkaufen, charakterisieren. "Ich will wirklich keine Banner mehr auf Facebook kaufen", resümiert er. Und: "Social Networks werden niemals die Werbeerlöse erwirtschaften hinter denen sie herjagen, da sie kein Recht darauf haben."