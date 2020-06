Maren Gilzer: Neuer GZSZ-Star?

Maren Gilzer träumt von einer Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die frischgebackene Dschungel-Königin plant gerade fleißig an ihrer Zukunft im Showbiz und hat auch schon ganz genaue Vorstellungen, was sie machen möchte.

Im Interview mit bild.de erklärte 54-Jährige, dass sie eine Rolle bei ' GZSZ' favorisieren würde. Schon alleine weil sie ganz in der Nähe wohne. "Schauspielerei ist meine Leidenschaft. Also eine feste Rolle in einer Serie wäre schön, ich kann mir aber auch Moderation oder Comedy vorstellen", erklärte Gilzer außerdem. Bei 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' hat der ehemalige 'Glücksrad'-Star schon Freundschaft mit ' GZSZ'-Schauspieler Jörn Schlönvoigt geschlossen und würde gerne mit ihm zusammenarbeiten, wie sie weiter verriet.

Bei RTL, dem Sender auf dem die Vorabendserie ausgestrahlt wird, ist der Wunsch der Schauspielerin auch schon angekommen. RTL-Sprecher Frank Pick erklärte: "Wir freuen uns sehr über ihren Zuspruch und vielleicht gibt es ja bald ein Wiedersehen mit Jörn Schlönvoigt alias Dr. Höfer auf Station im Jeremias-Krankenhaus. Eine Krankenschwester wie die Gilzer können wir uns gut vorstellen."