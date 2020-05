Seid umschlungen Fördermillionen

Volle Töpfe

RTR-Geschäftsführer Alfred Grinschgl geht davon aus, "dass wir noch heuer mit der Ausschüttung von Fördergeldern beginnen können". Die meisten Fördermittel fließen in den Fernsehfonds Austria. Das Budget wurde von 7,5 auf 13,5 Millionen erhöht. Grinschgl rechnet damit, "dass aufgrund des deutlich höheren Fördervolumens österreichische Fernsehproduktionen noch stärker in deutschsprachige Koproduktionen investieren werden und noch mehr Fernsehfilme in Österreich hergestellt werden, die letzlich von ARD, ZDF sowie deutschen Privatstationen, aber auch vom ORF finanziert werden". Jedoch ist die Filmfinanzierung des ORF noch eine offene Frage. Auch die Vergaberichtlinien der Fernsehfonds Austria-Mittel harren der Überarbeitung. Darüber hinaus fließen in den Digitalisierungsfonds eine halbe Million Euro. In dem Topf sind nun mehr als acht Millionen Euro.