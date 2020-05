Sehr grimmiges Wirtschaftsklima

int // Rupert Murdoch beschönigt nichts und hat nichts zu beschönigen. Die News Corporation beendet das zweite Quartal, das am 31. Dezember 2008 endete, mit einem abschreibungsbedingten Netto-Defizit in Höhe von 6,4 Milliarden US-Dollar. Der Medienkonzern verbucht ein Abschreibungsvolumen von 8,4 Milliarden US-Dollar. Die größten Verlustbringer im zweiten Quartal sind die Film-Firma Twentieth Century Fox, die Fernsehsparte mit der Fox-Gruppe, die Kabel-Programme und das Buchgeschäft. Deren Umsätze sind regelrecht eingebrochen. Das Zeitungs- und Zeitschriften-Segment hat sich dagegen wacker gehalten. Murdoch kommentiert das Ergebnis so: "Our results for the quarter are a direct reflection of the grim economic climate. While we anticipated a weakening, the downturn is more severe and likely longer lasting than previously thought."