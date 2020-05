Sehr geehrte Recycling-Anlage,

Die österreichweite Kampagne findet am Plakat, mittels Direct Marketing, Handelspromotions und Online via Microsite statt. Letztere wird von kju: Digitale Medien gestaltet. Es gibt auch tatsächlich eine Flaschenpost. Im Zuge der Kampagne findet eine Gewinnspiel-Promotion statt. Die dazu ausliegenden Teilnahmekarten sollen ausgefüllt in die leere PET-Flasche gesteckt, die Flasche flachgedrückt und auf dem richtigen Weg, dem gelben Sack, in den Recycling-Kreislauf zurück geschickt werden.



