Seestadt und Salcher ausgezeichnet

at // Trimedia/Grayling und die Wien 3420 Aspern Development AG werden für das Projekt "Aus dem Flugfeld Aspern wird aspern Die Seestadt Wiens mit dem Staatspreis für Public Relations 2009 ausgezeichnet. Das Siegerprojekt, so die Begründung, "zeichnet sich durch eine klare Strategie und ein stimmiges Kommunikationskonzept aus". An der Gesamtkommunikation des Projektes wirken weiters PKP BBDO und Büro 16 mit. Andreas Salcher wurde zum "Kommunikator des Jahres" gekürt.