Section.d entwickelt Libro-Logo

atEin Vorbote auf die erfolgende Neupositionierung der Retail-Brand und des Einzelhandelsunternehmens Libro ist die Erneuerung des Logo-Designs durch Section.d. In der Neukonzeption des Schriftzuges, in den Markenfarben Gelb, Orange und Rot, wurde, wie die Agentur erläutert, Bewährtes und aus der Unternehmensgeschichte Gewachsenes "mit einer zeitgemäßen Reduktion auf das Wesentliche" vereint. Und sieht so aus: