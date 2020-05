Second Screen mit TV synchronisieren

Um dieses Aufmerksamkeitsdefizit zu kompensieren, empfiehlt wywy, ein Anbieter, der Technologie zur sekundengenauen Erkennung und Analyse von TV-Signalen entwickelt, eine synchronisierte Werbe-Auslieferung. Und zwar in der Form, dass parallel zum TV-Spot mobile Werbemittel in den Zielgruppen platziert werden.



Dieses Platzierungskonzept wurde von wywy realisiert und diese Vorgehensweise wiederum von TNS Infratest und am Beispiel eines nicht näher genannten Markenartiklers analysiert. Und es zeigte sich, dass sich damit die TV-Werbewahrnehmung um "mehr als 40 Prozent" steigern lässt und sich verschiedene marken-relevante KPIs verbessern.