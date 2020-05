Sechzehn Sterne für Accedo

Gemeinsamer Auftritt

Drei davon sind in Niederösterreich: Atlhof in Retz, Schwarz Alm bei Zwettl und Arte Hotel in Krems. Der vierte Betrieb ist das Hotel Atlantis in Wien. Nach der Übernahme der Schwarz Alm wurde eine Neuorganisation notwendig. Daraus resultiert wiederum ein neuer gemeinsamer öffentlicher Auftritt. Diese Kommunikationsmaßnahmen kommen künftig von Accedo. Die Agentur nimmt seine Tätigkeit mit Kickoff-Workshops auf, erstellt Basispresse-Unterlagen, baut die Media-Relations auf und realisiert betriebsspezifische Kampagnen.



atmedia.at