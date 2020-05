at // markenwerk baute den Marken-Auftritt des Immobilienentwicklers GLD Invest Group umgebaut. Nach einer Markenkernanalyse und innerhalb eines halben Jahres schuf die Agentur ein neues Corporate Design, eine neue Werbewelt, den adäquaten Web-Auftritt inklusiver aller dafür notwendigen Kommunikationsmittel und passt die Büro-Ausstattung an die Markenwelt des Unternehmens an. atmedia.at