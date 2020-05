Sechs Minuten längerer TV-Konsum

Für Nordamerika wird für das Vorjahr eine TV-Zeit von vier Stunden und 39 Minuten ausgewiesen. Wie in Europa stieg die Fernsehzeit weltweit. Eurodata TV begründet dies mit dem Zuschauer-Interesse an den Olympischen Spielen in Vancouver und der Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Abgesehen vom inhaltsgetriebenen Zeitzuwachs resultiert die längere Nutzungsdauer aus der wachsenden Vertriebsplattformen-Vielfalt und aus verbesserten Messmethoden.



Die zwei wichtigsten Inhaltskategorien sind Entertainment und Fiction. Sie machen 79 Prozent der meistgesehenen TV-Programme aus. Die Mischung von lokalem Talent und internationalen Formaten ist für TV-Anbieter derzeit ein Erfolgsgarant. Dazu zählen der Eurovision Song Contest, Got Talent, Strictly Come Dancing und X Factor.