de // "Was interessiert unsere Zielgruppe an einer bestimmten Geschichte? Ein aktuelles Beispiel wäre der Fall Jörg Haider. Wie ist das da mit dem Outing?" Die Antworten dazu will der neue Schwulen-Sender TIMM, der als Vollprogramm auch ein tägliches Magazin- und Nachrichtenformat offeriert, geben.