Schwieriges Medienjahr 2012

Die Medien der Gruppe werden, wie er in Wien erklärte, 2012 "ein schwieriges Jahr haben". Hameseder beruhigt in gleichem Atemzug. Der zu erwartende Umsatzeinbruch wird nicht annähernd so groß ausfallen wie im Jahr 2008. Ein überhastetes, kostenseitiges und zwar personalkostenseitiges Anpassen der Medien hilft kurzfristig, führe aber dazu, dass im folgenden Konjunktur-Aufschwung die Mitarbeiter fehlen, die das nötige Wachstum dann auch wieder erwirtschaften können.