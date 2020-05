Schwerkraft-Stiefel und ein Einhörnchen

euDie Zukunft füttern. Das ist das Motto des Kultur-Festivals OFFF das im Mai in Barcelons über die Bühne ging und vielerlei Schöpferisches hervor brachte und auf die kreative Anziehungskraft von Künstlern wie Stefan Sagmeister, Neville Brody oder Erik Spiekermann setzt. Ein jüngster OFFF-spring ist der Kurzfilm "SHE". In der Kollabroation von Brosmind und Upper First ist zu sehen wie ein Teil der Erdball abgelöst wird und wie sich der Schwerkraft-Verlust auf die Menschen in dem im All frei vazierenden Stück Erde auswirkt: