Schwer erwischt

Nokia´s Umsatz bricht im ersten Quartal 2009 um 26,8 Prozent ein. Der Berichtszeitraum endet mit 9,3 Milliarden Euro Umsatz nach 12,7 Milliarden 2008. Die Rückgänge betreffen alle Produktdivisions. Der operative Gewinn bricht um 88,8 Prozent von 1,5 Milliarden auf 55 Millionen Euro ein. Der Gewinn pro Aktie macht einen ähnlichen Absturz. Aus 0,32 Euro werden im Quartalsvergleich 0,03 Euro. Nokia-CEO Olli-Pekka Kallasvuo kommentiert das Ergebnis so: "Regarding the health of the overall mobile device market, the inventory already in the sales channels decreased substantially during Q1 due to extensive destocking by operators and distributors. This adversely impacted our sales volumes in the quarter."