Schwentner kritisiert Werberat

Dazu kommen noch jene Fälle, in denen sich der Werberat für nicht zuständig erklärt", wiederholt die Nationalratsabgeordnete Judtih Schwentner von den Grünen ihre bereits im Frühjahr geäußerte Kritik an dem Branchen-Selbstreinigungsorgan Werberat. "Die Selbstregulierung der Wirtschaft hat komplett versagt. Sexistische Darstellungen in der Werbung sind immer noch alltäglich und bleiben völlig ohne Konsequenzen", rügt die Grüne und schließt daran die Forderung nach "einer gesetzlichen Regelung im Gleichbehandlungsgesetz". Schwentner schilt den Werberat anlässlich der heute stattfindenen internationalen Fachtagung zum Thema "Sexismus in der Werbung" in Wien.