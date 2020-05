Schweizer Start-ups gehen auf Tour

Appaware

Diese Jung-Unternehmen werden sich in jeweils sieben-minütigen Auftritten selbst vorstellen und lassen sich dann auf die Plausibilität und Stichhaltigkeit ihrer Business-Pläne befragen. Allen Acht gemein ist die Präsenz unter der Flagge der Swissness, die Vermittlung von Schweizer Qualität und der Absicht gleichzeitig in drei Märkten zu starten.



Initiiert wurde diese Roadshow von CTI Invest, einer Finanzierungsplattform für Schweizer Start-ups gemeinsam mit dem als Start-up-Flugbegleiter ausgewiesenen Service-Anbieter Rollfeld. Die Tournee beginnt am 6. September in Berlin, wird am 20. September in The Hub in Wien fortgesetzt und am 4. Oktober in Zürich abgeschlossen.