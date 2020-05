Schweizer Reichweiten

ch // In der Schweiz wurden die aktuellen Reichweiten von Printmedien für das zweite Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Die beiden Studien - Mach Basic und Mach Consumer 2009-2 - zeigen weitestgehend stabile Reichweiten. Die Gratiszeitungen und die Titel des Sonntagsmarktes legen zu. In der Deutschschweiz ist 20 Minuten mit 33 Prozent Reichweite, die seit 2004 am meisten gelesene Tageszeitung der Schweiz. Blick kommt auf 15,1 Prozent und liegt hinter dem "SonntagsBlick", der auf 20,7 Prozent kommt.