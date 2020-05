Schweizer Ohren

chRadio gehört in der Schwei weiterhin zu den reichweitenstärksten Medien wie die soeben veröffentlichten Radio-Daten für das zweite Halbjahr 2009 zeigen. In der deutschsprachigen Schweiz hören 89,3 Prozent Bevölkerung ab 15 Jahren Radio und wenden dafür 132,8 Minuten täglich auf. In der Suisse Romande liegt die Reichweite bei 86,2 Prozent und 122,8 Minuten. Und in der italienischen Schweiz beträgt die Radio-Gesamtreichweite 88,2 Prozent. Auf einen Hörer entfallen durchschnittlich 123,4 Minuten täglich.