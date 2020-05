Schweizer Medienhandel

Reger Beteiligungstausch

Die fügt den Titel Anfang 2011 in das Tagblatt-Medienportfolio ein. Der NZZ bringt diese ein Stärkung ihrer Position in dem Kanton. Im Gegenzug treten die FPH und die Verlegerfamilie Gut ihre 40- und 60-Prozent-Beteiligung an den Zürcher Landzeitungen an Tamedia ab. Weiters gibt die FPH ihre 100-Prozent-Beteiligung an der Zürcher Unterland Medien AG und die an der Zürcher Oberland Medien AG gehaltenen 38 Prozent an Tamedia ab. Damit stärkt Tamedia seine Position in der Region Zürich. Der Handel wurde innerhalb von zehn Tagen fixiert.