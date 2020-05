Schweizer digitalisierter als Österreicher

Punkto Tablet-PCs werden für die Schweiz 13 und für Österreich und Deutschland 8 Prozent ausgewiesen werden. Die WLAN-Verbreitung ist bei 49 Prozent angelangt. Österreich und Deutschland halten bei 26 und 27 Prozent.



Die mobile Internetnutzung ist 2011 in der Schweiz auf 44 Prozent, in Österreich auf 37 und in Deutschland auf 31 Prozent gestiegen. Dafür hinken die Schweizer im Mobile Advertising hinten nach. Weiters nimmt zwar die Social Media-Nutzung zu allerdings geht das Aktivitätsniveau zurück.



Die Internet-TV-Nachfrage ist aufgrund von Zattoo in der Schweiz bei 33 Prozent, in Deutschland bei 27 und in Österreich bei 21 Prozent angelangt, weist der Media Use Index 2011 aus.