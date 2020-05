Schweinekram

artSchweinekram soll die atmedia.at-Woche beschließen. Obwohl der Begriff für den folgenden Animationsfilm nicht angebracht ist. Zur See fahrende Schweinchen kehren in ihre Heimat und zu ihren Familien zurück. Es wird gefeiert. Nur ein Schweinchen hat Fern- statt Heimweh. Wer eine harmlose und in schöne Animationsbilder umgesetzte Kurzgeschichte, die in Lissabon spielt, weil der Erzähler Carlos De Carvalho heißt, mag, ist hier richtig. Wer echten Schweinkram hier vermutet, wird nicht fündig: