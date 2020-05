Schweinehund-Alarm inklusive

at // Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. mamma media hat soeben die Beta-Version von ichlaufe.org lanciert. Das Läufer-Portal, das im Mai als Vollversion zur Verfügung stehen wird, richtet sich an Läufer in allen Phasen - von Einsteigern bis zu Triathleten und Leistungssport-Amateuren. ichlaufe.org bietet die gesamte Inhaltspalette, die man sich von einem Full-Service-Portal erwarten darf: News, Hintergrundinfos, Expertentipps, Trainingspläne und -beratung, Gesundheits- und Ernährungsratschläge, etc. In der Vollversion gibt es auch einen "Schweinehund-Alarm". atmedia.at