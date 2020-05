Schwedenbomben für Demner, Merlicek & Bergmann

Diese Entscheidung von Heidi Chocolat für die Agentur ist nachvollziehbar. Zu deren Portfolio gehört eine erkleckliche Zahl an im österreichischen Markt stark verwurzelten Marken mit viel Tradition und langer Geschichte.



Beide Agenturen entwickelten für Schwedenbomben ein gemeinsames Konzept, das von der Strategie-Definition über Marken-Positionierung, Kampagnen- und Mediaplanung bis hin zur Kreation reicht.



Gerhard Schaller, Geschäftsführer von Heidi Chocolat in Österreich, nennt Schwedenbomben einen "Schokoschaumkuss", der in Österreich weiterhin "auch in Funk und Fernsehen für Bombenstimmung" sorgen soll.