Schwarze Pute kreuzt Medien

Die Verbindung sind Mobile Tags auf den Printwerbemittel. Die Kampagnensujets sind mit QR-Codes ausgestattet. Betrachter der Sujets, die mit ihren Mobil- oder Smartphones die Tags auslesen, setzen automatisch einen Dialog zu einer Gewinnspiel-Promotion in Gang. Sie erhalten eine Einladung zur Teilnahme am Gewinnspiel. Diese Crossmedia-Kampagne läuft bis 15. Dezember. Für die technische Abwicklung der mobilen Seite der Kampagne ist Lucy Marx an Bord.