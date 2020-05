Schwachmacher Konjunktur

int // Das Google-Wachstum verliert an Fahrt. An der New Yorker Wall Street wird mit einer Wachstumsreduktion von 25 Prozent im vierten Quartal 2008 auf 11 Prozent im ersten Quartal 2009 gerechnet. CEO Eric Schmidt hatte vergangene Woche implizit darauf hingewiesen, dass Google nicht gegen die Wirtschaftsentwicklung immun sei. Das Search-Business hat im ersten Quartal deutlich abgenommen. Und eine anonyme Quelle bei Google verrät, dass sich das Umsatzwachstum seit Jahresbeginn abrupt verlangsamt hat. Dazu kommt, dass das zweite Quartal erwartungsgemäß noch schlechter als das erste sein wird. An der Wall Street rechnet man, dass sich das Google-Wachstum bei 10 Prozent stabilisieren wird.