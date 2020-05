Schwacher Verkäufer

us // Seit John Donahoe bei eBay Inc. am Ruder ist, will der Marktplatz nicht mehr so recht an die früheren Erfolge anschließen. Zentrale Kennzahlen aus dem soeben veröffentlichten Bericht für das zweite Quartal 2009 zeigen ein Unternehmen, dass veritabel unter der Konjunkturschwäche leidet.