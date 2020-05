Schutz statt Hilfe

Erlaubnis zu grösseren Einheiten

So lässt sich Helmut Heinens Eröffnungsrede am heute und morgen in Fulda stattfindenden Zeitungskongress paraphrasieren. "Was unsere Häuser brauchen, sind gute Rahmenbedingungen", appellierte Heinen an die jetzige und zukünftige Bundesregierung. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) zeigte sich optimistisch. Die Reichweiten der gedruckten Zeitung seien stabil und mehr als 70 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen ab 14 Jahren läsen täglich Zeitung, zog Heinen einen aktuellen Querschnitt. Das abnehmende Politikinteresse in der Internet-Generation hält Heinen für besorgniserregend, da dieses auf länger Sicht in Politikverachtung münden könnte.