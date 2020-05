atMit dem Beratungsformat "In der Schuldenfalle" geht ATV am 21. Februar um 21.20 Uhr on air. Die beiden Expertinnen Eva Riess und Ute Svinger versuchen überschuldeten Menschen aus ihrer Misere zu helfen. Der Umgang mit Gläubigern, Umschuldungen, Einsparpotenzial-Analysen, etc. liefern die beiden Rechtsanwältinnen ihren Mandanten in acht Folgen jeweils Montag Abend.