Schuld sind die Mediaagenturen

at // Patrick Collister, Mr. Won Report, hält Mediaagenturen für Verhinderer kreativer Dialogmarketing-Kampagnen. Wieso das so ist, erklärt Collister so: "Wenn sie als Kunde über ein Budget von einer Million Euro verfügen, garantiert ihnen die Mediaagentur einen bestimmten Return on Investment - aber nur, wenn sie eine einfache Botschaft am richtigen Platz unterbringen. Ich dagegen erzähle ihnen von einer fantastischen Idee mit rollschuhfahrenden Pandabären. Wem glauben Sie?"