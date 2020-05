Schubkraft für Austria-Kiosk.at

Die Sujets kombinieren eine Teaser- und eine Auflösungsphase. Zunächst wird mit Wir haben Ihre Zeitung und mit Laden Sie Ihr Magazin Neugierde und Aufmerksamkeit erzeugt. Diese Schlagzeilen gehen in das jeweilige Zeitungs- und Magazin-Logo über und münden in der Auflösung ... jetzt auch digital am Austria-Kiosk.at.



Derzeit stehen in dem Medien-Shop 55 Publikationen, die auf nahezu allen digitalen Endgeräte-Typen rezipiert werden können, zur Verfügung. Jeder Ausgabe ist 30 Tage im Kiosk verfügbar. Die Preise Titel orientieren sich an deren Print-Preisen.