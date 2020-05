Schrumpfendes Printmarkt-Potenzial

de // Deutsche Mediaplaner erwarten eine Bereinigung des Printmarkt und gehen davon aus, dass sich die beginnende Portfolio-Bereinigung bei den Verlagen fortsetzen wird. In der morgen erscheinenden Ausgabe des Horizont Deutschland wird eine, von Media-Experten zusammengestellte "Blacklist" mit Titel ohne weiterer Werbemarkt-Relevanz publiziert. So stehen die Titel "Tomorrow", "Bravo Screenfun" und "Emotion" am stärksten unter ökonomischem Rechtfertigungsdruck.