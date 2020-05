Scholz & Friends verpflichten Bauer

Diese Strukturierung wurde notwendig, da die Agentur Ende 2010 den Opel-Etat gewann und als Lead-Agentur der Marke in 32 Märkten fungiert. Bauer steht an der Spitze dieses 50-köpfigen Teams, das die Strategie und Kreation für den weltweiten Opel-Auftritt sowie den Markenauftritt der PKW-Range in Deutschland realisiert. Der Manager kommt von BBDO Worldwide und war als Global Key Account Director für Marken wie Allianz, Henkel, Hewlett-Packard oder Wrigley verantwortlich.



