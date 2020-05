Scholz & Friends: Du hast 48 Stunden für die Strategie!

de, at, ch // Nicht 24. Nicht 56 Stunden. Scholz & Friends sucht nach Strategen. Studenten und Absolventen aller Studiengänge und Bildungswege die Lust auf Werbung verspüren und deren Berufung Markenkommunikation ist, werden aufgerufen. Es geht um ein Strategie-Wochenende in Berlin mit der Scholz & Friends Strategy Group. Die Besten - 20 talentierte, junge Menschen - werden am 5. und 6. Juni an der Spree markenstrategische Aufgabenstellungen erarbeiten. Die Kandidaten werden Kommunikationsstrategien entwicklen und diese kreativ umsetzen. Bis 4. Mai läuft die Einreichfrist! Details und Anmeldung zum Scholz & Friends-Strategy-Weekend.